Правила приема в вузы детей участников «спецоперации» начнут работать с этого учебного года

Детей военнослужащих, которые принимали участие в «военной операции» на территории Украины, начнут принимать в высшие учебные заведения по новым правилам с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

«Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года», — отметили в министерстве.

9 мая Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке детей российских военных, участвующих в «спецоперации». Из документа следует, что детям участников «спецоперации» выделят специальные квоты приема в вузы — 10% от всех бюджетных мест. Методические рекомендации по приему на обучение должны подготовить в течение месяца.

Тем, чьи родители принимали участие в военных действиях на Украине, нужно будет сдать вступительные испытания. Детям военных, получивших ранения или погибших, сдавать экзамены не придется. Льготы будут действовать также при поступлении в военные училища.

По данным Минобрнауки, на 2022–2023 учебный год общий объем установленных контрольных цифр приема составил 588 044 места.