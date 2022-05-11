Основатель Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом. Об этом бизнесмен рассказал в твиттере.

По словам Гейтса, он получил положительный тест на коронавирус и в настоящее время испытывает лишь «легкие симптомы» вируса.

Бизнесмен также заявил, что он изолировался до выздоровления по советам специалистов.

22 января 2021 года Гейтс сделал прививку от коронавируса. Бизнесмен не уточнял, каким именно препаратом он вакцинировался. Тогда в США было одобрено использование вакцин от Pfizer/BioNTech и от Moderna — они обе двухкомпонентные.

Основатель Microsoft также получил бустерную дозу вакцины от коронавируса.