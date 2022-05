Ветераны постпанка Wire официально издадут альбом, который в 80-х был выпущен только в виде демо

Британская постпанк-группа Wire официально выпустит альбом «Not About to Die», который в начале 1980-х издавался только в виде неавторизованного сборника демо-записей. Об этом рассказывает «Rolling Stone».

Демо записывались в процессе создания второго и третьего альбомов группы: «Chairs Missing» (1978) и «154» (1979). Предполагалось, что записи останутся в архивах лейбла EMI, но они утекли наружу.

Их звучание было грязным и шероховатым — Wire предполагали, что оригинальные записи были сделаны на аудиопленках, которые использовались по второму и третьему разу. Для официального релиза звук был отреставрирован.

Название «Not About to Die» взято из текста песни «Stepping Off Too Quick». Ее группа выложила в преддверии релиза. Выпуск пластинки намечен на 24 июня.