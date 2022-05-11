Картины Малевича, Родченко, Кандинского и других авангардистов вернулись в Россию из Сеула

Произведения из собраний российских музеев, участвовавшие в выставке «Кандинский, Малевич и русский авангард: искусство революции» в Сеуле, вернулись в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в столице Республики Корея.

Представитель дипмиссии добавил: «В интересах безопасности маршрут и даты перемещения предметов искусства не разглашаются». Подготовка к транспортировке проводилась в соответствии с договоренностями и стандартами логистики культурных ценностей.

Выставка проходила с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022-го. В экспозиции участвовали работы «Импровизация № 217. Серый овал» Василия Кандинского, «Супрематизм» Казимира Малевича, «Еврейская Венера» Михаила Ларионова, «Косари» Натальи Гончаровой, «Беспредметная композиция» Александра Родченко — всего 75 произведений 49 художников.

Они принадлежат собраниям Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея имени Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.

О том, что полотна застряли в Сеуле, южнокорейская сторона сообщила в конце апреля. «На данный момент нет подходящих авиарейсов в Россию, поэтому мы ищем другие пути. Из‑за особенностей груза мы не можем использовать пассажирские самолеты, только грузовые», — заявляли в компании «Хангук Ильбо», организовавшей выставку.

Korean Air и другие южнокорейские авиаперевозчики приостановили рейсы в Россию в начале марта, отправка самолетом вызвала затруднения. Организаторы искали другие способы транспортировки.

Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин отмечал: «Никто не создает искусственно никакие препятствия, существуют ровно те препятствия, которые сейчас существуют во всем мире по отношению к доставке чего‑либо в Россию. Никаких дополнительных осложнений с таможней, с выдачей предметов нет».