Apple прекратила производство плееров iPod

Apple прекращает выпускать музыкальные плееры iPod Touch. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple благодаря приложению Apple Music», — сказано в заявлении компании.

По словам старшего вице-президента Apple по мировому маркетингу Грега Джосвиака, появление iPod повлияло не только на музыкальную индустрию, но и предопределило способы поиска, прослушивания и распространения музыки.

Отмечается, что iPod Touch до сих пор можно купить на сайте Apple и у авторизованных ресейлеров, пока запасы техники не закончатся.

iPod продавались с 2001 года, когда в продажу поступило оригинальное устройство Classic с механическим колесом прокрутки.

Первая модель iPod линейки Touch была представлена 13 сентября 2007 года. Всего вышло семь поколений музыкального плеера.