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Apple прекратила производство плееров iPod

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:38

Apple прекращает выпускать музыкальные плееры iPod Touch. Об этом сообщается на сайте американской корпорации.

«Появившись более 20 лет назад, iPod покорил пользователей по всему миру возможностью взять музыку с собой в дорогу. Сегодня эта возможность интегрирована во всю линейку продуктов Apple благодаря приложению Apple Music», — сказано в заявлении компании.

По словам старшего вице-президента Apple по мировому маркетингу Грега Джосвиака, появление iPod повлияло не только на музыкальную индустрию, но и предопределило способы поиска, прослушивания и распространения музыки.

Отмечается, что iPod Touch до сих пор можно купить на сайте Apple и у авторизованных ресейлеров, пока запасы техники не закончатся.

iPod продавались с 2001 года, когда в продажу поступило оригинальное устройство Classic с механическим колесом прокрутки.

Первая модель iPod линейки Touch была представлена 13 сентября 2007 года. Всего вышло семь поколений музыкального плеера.

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