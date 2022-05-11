В сети появились внутренние данные Rutube. Сервис не работает третьи сутки

В Twitter появились скриншоты, на которых запечатлена внутренняя система Rutube со списком каналов пользователей. Об этом сообщает Би-би-си.

Данные сервиса были опубликованы в аккаунте, авторы которого пишут о своей деятельности так: «IT working for peace in Ukraine» («IT, работающий ради мира на Украине»).

В сети также появилось письмо, которое якобы директор Rutube Алексей Назаров отправил в ФСБ. В нем он жаловался на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB.

Кроме того, на одном из скриншотов видно, что телеведущий Владимир Соловьев зарегистрировал канал на Rutube на почту Gmail, принадлежащего компании Google.

Ранее, по данным Би-би-си, в этом же твиттер-аккаунте публиковалась база пользователей «Россграма» — аналога Instagram*.

9 мая Rutube подвергся «мощной кибератаке». Ответственность за взлом на себя взяла хакерская группировка Anonymous.

По данным источника The Village, близкого к команде Rutube, сервис не подлежит восстановлению, так как хакеры «полностью удалили код сайта». Представители платформы заявили, что «мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела». На момент написания заметки Rutube так и не восстановил работу сервиса.

* Instagram запрещен на территории Российской Федерации, а владеющая им Meta признана в стране экстремистской организацией.