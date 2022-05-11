перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Shonky Music/YouTube
Ветераны постпанка Wire официально издадут альбом, который в 80-х был выпущен только в виде демо 11:13
В России выявили 4 102 новых случая коронавируса 11:10
Билл Гейтс заразился коронавирусом 10:56
Картины Малевича, Родченко, Кандинского и других авангардистов вернулись в Россию из Сеула 9:57
Apple прекратила производство плееров iPod 9:38
«Rutube вещает»/Telegram
В сети появились внутренние данные Rutube. Сервис не работает третьи сутки 9:02
NYT: в конце 2022 года Netflix запустит дешевый тарифный план с рекламой Вчера в 21:00
Electronic Arts и ФИФА завершат сотрудничество спустя 20 лет Вчера в 20:33
Выступавшего за свободу политзаключенных экс-осветителя филармонии задержали за поджог флага с Z Вчера в 19:43
Халле Берри сыграет в хорроре «Mother Land». Его снимет Александр Ажа — автор «Рогов» и «Кислорода» Вчера в 19:04
Отставка губернаторов, трейлер продолжения «Мира Дикого Запада» и другие новости дня
Вчера в 18:25 дайджест
Глава Марий Эл Александр Евстифеев досрочно сложит свои полномочия Вчера в 16:57
В ООН заявили, что официальное число жертв на Украине меньше реального на тысячи человек Вчера в 16:34
Рязанский губернатор Николай Любимов не будет переизбираться на новый срок Вчера в 16:32
В Киеве переименуют пять станций в рамках «дерусификации метро» Вчера в 16:06
Глава Саратовской области сообщил об отставке вслед за кировским и томским губернаторами Вчера в 16:01
Movie Atmosphere/YouTube
БК: российский офис Universal впервые с 1 марта обновил график выхода фильмов Вчера в 15:44
«Яндекс Музыка» заблокировала подкаст «Медиазоны»* о «спецоперации» на Украине Вчера в 15:24
Редакция Esquire проведет гаражную распродажу с архивными номерами журнала и книгами «Правила жизни» Вчера в 15:00
HBO показал трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада» Вчера в 14:23

В сети появились внутренние данные Rutube. Сервис не работает третьи сутки

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:02

В Twitter появились скриншоты, на которых запечатлена внутренняя система Rutube со списком каналов пользователей. Об этом сообщает Би-би-си.

Данные сервиса были опубликованы в аккаунте, авторы которого пишут о своей деятельности так: «IT working for peace in Ukraine» («IT, работающий ради мира на Украине»).

В сети также появилось письмо, которое якобы директор Rutube Алексей Назаров отправил в ФСБ. В нем он жаловался на возможные махинации при закупке системы информационной защиты у дочерней структуры российской Group IB.

Кроме того, на одном из скриншотов видно, что телеведущий Владимир Соловьев зарегистрировал канал на Rutube на почту Gmail, принадлежащего компании Google.

Ранее, по данным Би-би-си, в этом же твиттер-аккаунте публиковалась база пользователей «Россграма» — аналога Instagram*.

9 мая Rutube подвергся «мощной кибератаке». Ответственность за взлом на себя взяла хакерская группировка Anonymous.

По данным источника The Village, близкого к команде Rutube, сервис не подлежит восстановлению, так как хакеры «полностью удалили код сайта». Представители платформы заявили, что «мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела». На момент написания заметки Rutube так и не восстановил работу сервиса.

* Instagram запрещен на территории Российской Федерации, а владеющая им Meta признана в стране экстремистской организацией.

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ФСБ
Google
Люди
Владимир Соловьев
Алексей Назаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить