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Редакция Esquire проведет гаражную распродажу с архивными номерами журнала и книгами «Правила жизни»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:00

14 мая редакция российской версии Esquire проведет гаражную распродажу в пространстве «Марсаков» на московском «Хлебозаводе». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Посетители смогут приобрести журналы из редакционного архива: обещают в том числе редкие выпуски — например, один из первых русскоязычных номеров в истории с лидером группы U2 Боно на обложке.

Можно будет купить футболки, книги «Правила жизни», постеры с коллекционными обложками, а также задать вопросы членам редакции.

Музыку будет ставить команда магазина виниловых пластинок Longpray Records. На маркете можно будет приобрести коллекционные пластинки, например альбом Current 93 «When the May Rain Comes». Бразильское заведение Lars Vegans будет предлагать коктейли и закуски.

«Мы не прощаемся, а двигаемся дальше», — сообщает редакция. 10 марта американский конгломерат Hearst отозвал лицензии у Independent Media на выпуск российской версии Esquire и других журналов. Они продолжат выходить в России под новыми названиями.

Старт мероприятия в 13.00. Адрес: Новодмитровская улица, дом 1.

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