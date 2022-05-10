Умер журналист и писатель Игорь Свинаренко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на писателя и сценариста Григория Ряжского.

Свинаренко скончался в возрасте 64 лет, о причинах смерти не сообщается. Он родился в Мариуполе, в 1980 году окончил журфак МГУ имени Ломоносова. Сотрудничал с «Комсомольской правдой», «Коммерсантом», «Газетой.ru», «Новой газетой» и другими изданиями.

Был издателем, креативным директором и автором основанного в 1995 году Владиславом Листьевым журнала «Медведь», был членом жюри литературной премии «Большая книга».

В соавторстве с бывшим вице-премьером российского правительства Альфредом Кохом в 2004 году выпустил книгу «Ящик водки». Был автором ряда книг, включая «Записки репортера», «Записки одессита» и «Короче. Конспекты ненаписанных романов».