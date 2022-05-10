Портрет Монро работы Уорхола продали за 195 млн долларов. Это вторая самая дорогая картина в истории

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола под названием «Shot Sage Blue Marilyn» продали на аукционе Christie’s за 195 млн долларов — так картина установила сразу несколько рекордов, пишет Bloomberg.

Полотно стало самым дорогим произведением искусства XX века, самым дорогим произведением американского искусства и вторым самым дорогим после «Спасителя мира» Леонардо да Винчи (450 млн долларов) произведением искусства в истории.

Победителем торгов стал американский арт-дилер Ларри Гагосян, владеющий галереями Gagosian по всему миру. Портрет был предоставлен благотворительным фондом Томаса и Дорис Амман, который занимается вопросами здоровья детей и молодых людей. Все полученные средства пойдут на финансирование работы фонда.

Портрет Монро создан Уорхолом методом шелкографии в 1964 году. Художник сделал несколько десятков таких изображений актрисы в разных цветах, но проданный экземпляр представляет особую ценность: в том же году художница Дороти Подбер пришла в мастерскую к Уорхолу и открыла по картинам, включая и эту серию портретов Монро, огонь из пистолета.

Проданная картина также получила отверстия от пуль — об этом сообщает слово shot (англ. — простреленный, застреленный) в названии полотна.