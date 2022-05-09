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Умер сын Ника Кейва Джетро Лэзенби. Ему был 31 год

Денис Ламехов
Сегодня в 20:24

Умер Джетро Лэзенби, старший сын рок-музыканта, основателя групп The Birthday Party и Nick Cave & the Bad Seeds Ника Кейва. Об этом сообщает Rolling Stone.

Он скончался в возрасте 31 года. Причина смерти не называется. «Мы будем благодарны, если приватность нашей семьи будет сохранена», — заявил Кейв.

RS отмечает, что Лэзенби умер спустя всего несколько дней после выхода из тюрьмы под залог, признав вину в нападении на свою мать Бо Лэзенби — Кейв не был с ней в браке. Согласно сообщению Metro, суд постановил молодому человеку пройти курс лечения от наркотической зависимости и прекратить контакты с матерью на два года.

По данным The Independent, представитель Лэзенби заявил, что у последнего диагностирована шизофрения. В 2018 году его уже приговаривали к тюремному заключению за нападение на девушку, с которой он состоял в отношениях.

Джетро Лэзенби родился в Мельбурне в 1991 году. Он периодически появлялся на показах в качестве модели, работал с Versace, Costume National, участвовал в съемках для журнала i-D. В 2011 году под именем Джетро Кейв снялся в картине «Моя маленькая принцесса» с Изабель Юппер.

У Ника Кейва остались сыновья Люк (от первого брака с бразильской журналисткой Вивьен Карнейро) и Эрл (от второго, с британской моделью Сюзи Бик). Брат-близнец Эрла Артур погиб в 2015 году в возрасте 15 лет, сорвавшись со скалы.

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