Парад Победы в Москве, «мощная кибератака» на RuTube и другие новости дня

В Москве прошел парад Победы. Его воздушную часть отменили из‑за погоды, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин подписал указ, разрешающий детям российских военных, погибших или раненных в ходе «спецоперации» на Украине, поступать в вузы без вступительных испытаний. Для детей участников военных действий выделят специальные квоты приема — 10% от всех бюджетных мест.

Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве. Дипломату не удалось возложить венок.

Жозеп Боррель предложил направить замороженные в ЕС валютные резервы России на восстановление Украины. В качестве примера он привел изъятые США «миллиарды долларов» у центрального банка Афганистана.

Япония будет поэтапно отказываться от российской нефти, сообщил премьер-министр Фумио Кисида. Он назвал это решение трудным из‑за зависимости страны от импорта энергоносителей. В 2021 году, по данным Reuters, Россия поставила Японии около 4% всей ввозимой в страну нефти.

RuTube подвергся «мощной кибератаке». В сервисе сообщили, что «инцидент локализовали», но зайти на сайт все еще невозможно — сроки восстановления доступа объявят позднее.

Журнал Empire показал фото Райана Гослинга в образе сверхсекретного агента ЦРУ Кортленда Джентри из нового фильма «Серый человек». Братья Руссо придумали персонажа, которого в тюрьме завербовали в разведчики, хотя на самом деле он мечтает о нормальной жизни и «праве сидеть на диване и смотреть Netflix».

Что произошло в музыкальном мире? Канье Уэст выпустил видео на «Life of the Party» со своими детскими фотографиями, а канадцы Arcade Fire — клип на «Unconditional I (Lookout Kid)» с любительскими записями, где запечатлены происшествия и курьезные случаи с участием гигантских фигур надувных людей — тех, что традиционно выставляют около магазинов для привлечения посетителей.