Япония пообещала поэтапно отказаться от российской нефти

Япония будет поэтапно отказываться от российской нефти, сообщил премьер-министр Фумио Кисида. Его слова передает Reuters.

Согласно заявлению Кисиды, стране понадобится время, чтобы предпринять шаги по отказу от импорта российских энергоносителей после того, как введение эмбарго согласуют остальные страны «Большой семерки». В нее помимо Японии входят Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Италия, Франция и Канада.

«Для страны, сильно зависящей от импорта энергоносителей, это очень трудное решение. Но скоординированные действия стран „Семерки“ сейчас более важны», — добавил Кисида.

Согласно сообщению Reuters, в 2021 году Россия обеспечила 4% импорта нефти в Японию и стала пятой по объемам поставок нефти и сжиженного природного газа в страну.

Агентство также указывает, что, по данным Refinitiv, одного из крупнейших поставщиков данных для финансовых рынков, с середины апреля ни в один корабль не загружалась предназначенная для Японии российская нефть.

Япония ввела в отношении России ряд санкций, включая персональные ограничения против Владимира Путина, заморозку активов физлиц и компаний, а также запрет на экспорт в страну ряда товаров, включая люксовые.