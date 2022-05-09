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Фото: Райан Гослинг в образе сверхсекретного агента ЦРУ из нового фильма «Серый человек»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:35

Райан Гослинг рассказал в интервью Empire о своем персонаже в новом блокбастера братьев Энтони и Джо Руссо «Серый человек». Картина выйдет на Netflix 22 июля.

Гослинг сыграет сверхсекретного агента ЦРУ Кортленда Джентри (он же «Шестой»). Персонаж не стремился работать в разведке — его завербовали, когда он был в тюрьме, а на самом деле он мечтает о нормальной жизни.

«Что мне понравилось в этом персонаже, так это то, что он хочет того, чего хочет большинство из нас, а именно — быть свободным. Его цели не денежные, это не сокровища, это не месть. Он просто хочет иметь право сидеть на диване и смотреть Netflix, как и все мы», — рассказал актер о Джентри.

У Джентри есть чувство юмора, и он пользуется им чаще всего, в том числе чтобы «дистанцироваться от опасности». Почти в каждой сцене браться Руссо пытались поставить героя в заведомо проигрышное положение, чтобы понаблюдать, как он «использует все, что находится в его окружении, чтобы выиграть преимущества».

Гослингу понравилось работать над «Серым человеком», и он не против сняться во второй части. В фильме также снялись Крис Эванс в роли антагониста Ллойда Хансена, экс-коллеги Джентри по ведомству, и Ана Де Армас в роли Дани Миранды.

По сюжету Джентри по ошибке раскроет несколько тайн ЦРУ и окажется в центре международного заговора, после чего за ним начнет охоту злодей. Фильм основан на одноименном романе Марка Грини 2009 года.

«Серый человек» с бюджетом 200 млн долларов станет самым дорогостоящим проектом Netflix. К тому же у братьев Руссо большие планы — они даже думают о создании франшизы.

Ранее Netflix выложил несколько кадров с главными героями предстоящего фильма.

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