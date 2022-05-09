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Belle and Sebastian опубликовали клип «Talk to Me, Talk to Me». Его сняли 15-летние сестры

Денис Ламехов
Сегодня в 16:18

Шотландская инди-поп-группа Belle and Sebastian выложила клип на песню «Talk to Me, Talk to Me», вошедшую в опубликованный 6 мая альбом «A Bit of Previous». Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыкантов.

Авторами идеи и режиссерами выступили 15-летние сестры, британки Фрея и Розали Солкелд. Фронтмен Belle and Sebastian Стюарт Мердок рассказал, что у группы был небольшой бюджет и ее участники хотели снять видео самостоятельно, но столкнулись с нехваткой времени.

«Тогда мы опубликовали обращение ко всем, кто создает клипы, и предложили им сделать что‑то в рамках существующего бюджета — потенциальным авторам нужно было прислать изображение, отражающее идею, а также ее содержание в ста словах», — добавил он.

Мердок отметил, что с Belle and Sebastian связалась мама Фреи и Розали, рассказав, что сестры — фанаты группы, к тому же сами снимают видео. Предложенная ими идея понравилась музыкантам. Фронтмен коллектива добавил: «[Сестры] привлекли множество своих друзей, у них был свежий взгляд на нашу композицию и ее забавное прочтение».

«A Bit of Previous» стал 11-м по счету студийным — и первым с 2019 года — альбомом Belle and Sebastian. Кроме «Talk to Me, Talk to Me» на пластинку попали еще 11 треков.

Предыдущий лонгплей группы получил название «Days of the Bagnold Summer». В него вошли песни, которые коллектив записал к одноименному фильму британского режиссера Саймона Берда.

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