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Латвия запретила въезд Киркорову, Винокуру, Петросяну и Винер-Усмановой

Денис Ламехов
Сегодня в 15:14

Артисты Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Евгений Петросян и тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова объявлены Латвией персонами нон грата, им запрещен въезд в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу латвийского МИДа Эдгарса Ринкевичса.

Руководитель ведомства добавил: «Въезд в Латвию запрещен им на неопределенный срок. Решение принято на основании иммиграционного закона».

Причиной включения в список персон нон грата ТАСС называет «активную позицию в поддержку политики России по ситуации вокруг Украины».

В конце марта Латвия запретила въезд актерам Михаилу Боярскому, Сергею Безрукову, Игорю Угольникову, актрисе Марии Шукшиной, а также певице Юлии Чичериной и рэперу Тимати. Они, согласно заявлению латвийской стороны, «поддерживают Кремль».

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