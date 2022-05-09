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В нескольких российских городах улицы назовут в честь бывшего главы ДНР Александра Захарченко

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:11

В нескольких российских городах появятся улицы, названные в честь главы ДНР Александра Захарченко, убитого в 2018 году. В большинстве случаев речь идет о новых или только проектируемых улицах.

Улицы в честь Захарченко планируют назвать в Грозном, Якутске, Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Брянске, Пензе, Ливны, Кызыле, Омске. В последних двух также намереваются назвать улицы в память погибшего в Донбассе командира батальона ДНР «Спарта» Владимира Жоги.

В Заринске (Алтайский край) должна появиться улица Защитников Донбасса. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил о намерении «увековечить память защитников Донбасса — российских военнослужащих, участвовавших в специальной операции на Украине».

Инициативы по наименованию улиц появились 9 мая или незадолго до Дня Победы. Улица Александра Захарченко уже есть в Симферополе.

Экс-глава ДНР погиб в результате взрыва в донецком кафе в августе 2018 года.

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