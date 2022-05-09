Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов

Корреспондент агентства передает, что «агрессивно настроенные поляки и украинцы» не дали Андрееву пройти к мемориалу и выкрикивали оскорбления. Он покинул кладбище в сопровождении полиции.

Посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской на кладбище советских воинов в Варшаве. Дипломату не удалось возложить венок, сообщает РИА «Новости».

На самом мемориале неизвестные нанесли нецензурные надписи, передает корреспондент.

По данным «Новостей», польский МИД рекомендовал не проводить «Бессмертный полк», несмотря на намерения российской дипмиссии, потому что акция связывается со «спецоперацией» на Украине.

Российское посольство в Варшаве намерено заявить протест в связи с нападением на Андреева. Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что этим «нас не запугать», а «поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое».