В России выявили 5030 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5030 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 417 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 312. За ним следуют Москва, Подмосковье, Татарстан, Волгоградская, Челябинская и Воронежская области.