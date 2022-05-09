В России выявили 5030 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5030 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 417 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 312. За ним следуют Москва, Подмосковье, Татарстан, Волгоградская, Челябинская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 232 696. За сутки умерли 103 человека, за весь период — 377 049. Выздоровели 5959 человек, за все время — 17 609 357. Число госпитализаций за сутки составило 1218.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 517,3 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,5 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,5 млн), Франция (28,9 млн), Германия (25,3 млн) и Великобритания (22,1 млн).