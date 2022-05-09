Детские фото Канье Уэста и вещи из коллекции Yeezy Gap by Balenciaga в видео «Life of the Party»

В видео использованы детские фотографии Уэста — при этом они отредактированы так, что на снимках рэпер изображен в одежде из трехсторонней коллаборации его фешен-бренда Yeezy с массмаркет-гигантом Gap и люксовой маркой Balenciaga. Ее первый релиз назначен на 25 мая.

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст опубликовал видео на трек «Life of the Party», вошедший в расширенную версию его пластинки «Donda». Ролик появился в ютьюб-аккаунте музыканта.

В оригинальной версии трека «Life of the Party» есть куплет André 3000, другого американского хип-хоп-музыканта. В новом клипе эта часть отсутствует, а у самой композиции сократился хронометраж.

Десятый студийный альбом Канье Уэста «Donda», чей выпуск неоднократно переносился, вышел 29 августа 2021 года. В ноябре увидела свет его делюкс-версия, куда вошли пять новых песен, включая «Life of the Party».