Магазин приложений NashStore открылся для разработчиков. Это российский аналог Google Play

В России запустился для разработчиков аналог Google Play под названием NashStore. Скачивать приложения оттуда пользователи Android-устройств смогут с 16 мая, сообщили РБК в пресс-службе АНО «Цифровые платформы», занимавшейся разработкой.

«С момента анонса магазина приложений на сайте NashStore предварительно зарегистрировались более 250 тыс. человек. <…> В наших планах сделать самый удобный магазин приложений в России», — сказал директор организации Владимир Зыков.

С 9 мая разработчики из России и из‑за рубежа (Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Казахстана, Беларуси и других стран) могут загружать APK-файлы своих приложений, предварительно зарегистрировавшись и добавив информацию о себе на сайте NashStore.

Программу проверят на наличие вредоносного кода, после чего можно будет выложить его в магазине с возможностью импорта данных из Google Play. Через несколько недель, как обещают «Цифровые платформы», в магазине появятся платежные сервисы.

К сотрудничеству с NashStore пригласили банки, в том числе ВТБ, «Открытие», Сбербанк, а также сервисы по доставке и бронированию. Приложения в магазине будут ранжироваться по 35 категориям, среди них — бизнес, связь и соцсети.

По словам Зыкова, в NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки.