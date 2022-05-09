Парад Победы в Москве начался. Его воздушную часть отменили из‑за погоды

В Москве начался парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин уже прибыл на Красную площадь, передает ТАСС.

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из‑за погодных условий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Согласно прогнозу, в столице переменная облачность и ожидается дождь.

Запланировано выступление Путина, а по окончании парада президент возложит венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В этом году в параде Победы примут участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны войдет 131 единица военной техники. Также участники российской «спецоперации» на территории Украины проедут на БТР.