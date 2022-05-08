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Лаос открывается для туристов и возвращает безвизовый режим

Виктория Шанина
Сегодня в 19:40

Лаос 9 мая открывается для туристов. Об этом заявила на пресс-конференции глава секретариата правительственной рабочей группы по предотвращению и контролю распространения COVID-19 Тхиппхакон Чантхавонгса, пишет РИА «Новости».

Для вакцинированных иностранцев разрешен въезд без ограничений. Непривитым надо сдать экспресс-тест на ковид в течение 48 часов перед вылетом.

Возобновляется условие безвизового въезда для граждан всех стран, имеющих соответствующее соглашение с Лаосом. В их числе и россияне. Находится без визы в стране можно до 30 дней.

В случае заболевания коронавирусом необходимо будет оформить страховку с покрытием лечения. Расходы оплачиваются самостоятельно.

Также с 9 мая в Лаосе откроются развлекательные заведения после двухлетнего перерыва. В том числе начнут работать ночные клубы и караоке-бары.

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