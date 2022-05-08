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Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы из‑за санкций

Виктория Шанина
Сегодня в 19:28

Google заблокировал личный аккаунт депутата Госдумы Нины Останиной, а также удалил привязанный к нему ютьюб-канал из‑за санкций. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламентария.

В оповещении компании указано: «Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен».

При попытке открыть по ссылке видео Останиной на ютьюбе появляется уведомление с информацией о блокировке канала.

Как отмечает РИА «Новости», о подобных ограничениях также сообщали Мария Бутина, Михаил Матвеев и Евгений Федоров.

После признания Россией ДНР и ЛНР, а также начала российской «военной спецоперации» на Украине ряд стран ввели санкции против депутатов Госдумы. В их числе США, Евросоюз, Япония и Великобритания.

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