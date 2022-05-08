Площадь пожаров в Сибири превысила 65 тыс. квадратных метров

Общая площадь пожаров в населенных пунктах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской областей составила более 65 тыс. квадратных метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Почти 44 тыс. из них пришлись на Красноярский край, который пострадал от огня больше всего. В Кузбассе горит более 17 тыс. квадратных метров, в Иркутской области — 4000.

«В трех регионах сгорело свыше 1000 строений, в том числе свыше 620 жилых домов», — говорится в сообщении экстренных служб. Отмечается, что 827 из них, включая 518 жилых домов, уничтожено огнем в Красноярском крае.

Масштабные пожары начались из‑за сильных ветров и сухой погоды. Причины — обрывы ЛЭП, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. В результате погибли 13 человек.