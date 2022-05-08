За сутки в России выявили 5447 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5447 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 53 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 396. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Татарстан, Волгоградская и Челябинская области, Воронежская и Нижегородская области.