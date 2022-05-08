За сутки в России выявили 5447 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5447 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 53 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 396. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Татарстан, Волгоградская и Челябинская области, Воронежская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 227 666. За сутки умерли 118 человек, за весь период — 376 946. Выздоровели 6682 человека, за все время — 17 603 398. Число госпитализаций за сутки составило 1308.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 517 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,5 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,5 млн), Франция (28,9 млн), Германия (25,3 млн) и Великобритания (22,1 млн).