В «Росчайкофе» сообщили о риске дефицита чая

Осенью в России может возникнуть дефицит чая из‑за обнуления ввозных пошлин и подорожания морских перевозок. Об этом «Газете.ru» рассказал генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

«Риски возникновения дефицита чая к осени выросли. При 10-процентных ставках на ввоз готовой чайной продукции риск дефицита гораздо ниже, чем при нулевых», — заявил он.

Чантурия напомнил, что в марте страны ЕАЭС отменили пошлины на ввоз 485 видов товаров, в том числе чая в упаковках. Вдобавок подорожало чайное сырье и сократилось из‑за санкций количество прибывающих в Россию морских контейнеров, а цена их фрахта выросла.

«Стандартный 40-футовый морской контейнер вмещает 5–7 тонн готового чая или 20–25 тонн сырья. Поскольку теперь готовый чай везти выгоднее из‑за более высокой добавленной стоимости, это сильно сократит предложение иностранного сырья, на котором держится российская перерабатывающая чайная отрасль», — объяснил Чантурия.

По его словам, из‑за нулевой пошлины на ввоз готового чая Россия может вернуться «обратно в 1990-е», когда на полках продавались преимущественно иностранные бренды. «Росчайкофе» намерен добиться ее отмены.

В России ввели нулевую пошлину на ввоз и установили перечень товаров. В него вошли продовольствие, лекарства, сырье для металлургии и строительства, а также комплектующие для транспорта.