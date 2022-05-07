Фото: Натали Портман в образе Джейн Фостер на съемках «Тор: Любовь и гром»

По словам Вайтити, идея вернуть в историю Джейн Фостер пришла уже после того, как он начал писать сценарий. Только ему не хотелось создавать персонажа «с исследовательским оборудованием в руках», как это было в прошлых фильмах. Постановщик решил сделать ее частью приключения.

Empire поделился снимком Натали Портман и Криса Хемсворта со съемок «Тор: Любовь и гром». Режиссер Тайка Вайтити обещает, что ее героиня Джейн Фостер «вынесет мозг» Тору, потому что теперь она предстанет Громовержцем.

«В жизни Натали очень смешная. У нее хорошее чувство юмора и она любит дурачиться, и мне кажется, что это недостаточно использовалось раньше», — сказал Вайтити. Он называл грядущий фильм «самым безумным» в его жизни.

В апреле вышел дебютный трейлер-тизер «Тор: Любовь и гром». В нем впервые показали Джейн Фостер в мантии Тора и с мьельниром, который был восстановлен после того, как Хела разбила его в фильме «Тор: Рагнарек».

«Тор: Любовь и гром» расскажет о жизни Тора после того, как он отправился в космическое путешествие с командой Стражей Галактики. Кроме того, в фильме объяснят причину появления у Джейн Фостер могущественной силы бога грома. Главным злодеем киноленты станет Горр Убийца Богов, которого сыграл Кристиан Бейл.

Премьера картины запланирована на 8 июля.