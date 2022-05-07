В Голливуде обсуждают сиквел «Человека тьмы», первого фильма Сэма Рейми о супергерое

В Голливуде обсуждают сиквел первого супергеройского фильма Сэма Рейми «Человек тьмы». Об этом режиссер рассказал в интервью The Wrap.

«Universal обсуждает сиквел „Человека тьмы“. К нам даже прикрепили продюсера. Я еще не слышал эту историю и не углублялся в нее, я был очень занят другим фильмом. Но я думаю, что это круто», — сказал Рейми.

Издание отмечает, что Universal еще не объявила о каких‑либо планах на продолжение франшизы и на официальном уровне ничего об этом не говорила. О продолжении «Человека тьмы» говорили еще в 1990-х, но ему помешали скромные кассовые сборы.

«Человек тьмы» вышел в 1990 году. По сюжету доктор Пейтон Уэстлейк (Лиам Нисон) работает над новым синтетическим типом кожи и дружит с адвокаткой Джулией Хастингс (Фрэнсис МакДорманд). Когда в ее руки попадают документы, за которыми охотится мафия, она решает оставить их в лаборатории Уэстлейка. Мафиози врываются к доктору, требуя отдать то, что принадлежит им. А когда Пейтон говорит, что не знает, о чем они, те окунают его лицом в кислоту и взрывают лабораторию. Ученому удается выжить и даже с помощью своих разработок восстановить лицо, но его психика оказывается непоправима искалечена. Он становится одиноким мстителем, который решает разобраться с преступниками.

Рейми готов снять сиквел «Человека тьмы», если к роли захочет вернуться Нисон. По словам постановщика, актер в этом образе был невероятен.