перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Съемки последних «Стражей галактики» завершились 13:59
На Красной площади прошла репетиция парада Победы с участниками военных действий на Украине 13:38
«Челси» объявил о продаже клуба бизнесмену Тодду Боули 13:35
В Голливуде обсуждают сиквел «Человека тьмы», первого фильма Сэма Рейми о супергерое 12:49
roscosmos.ru
Роскосмос временно изменил логотип корпорации на красную звезду 12:47
Москалькова: на Украине освободили 11 российских гражданских моряков 12:22
В России выявили 5500 новых случаев коронавируса 11:11
В сеть слили полноценный трейлер второго «Аватара» 10:29
Водителям с судимостью средней тяжести могут запретить работать в такси 9:45
Из соцсетей Джереми Робинсона
Создатель «Джона Уика» Чад Стахелски снимет сериал о кайдзю 8:59
В центре Гаваны прогремел взрыв. 18 человек погибли, отель «Саратога» разрушен 2:13
Ватикан откроет виртуальную галерею произведений искусства в метавселенной 1:35
Мег Райан поставит свой второй фильм — ромком «Что будет дальше». В нем сыграет Дэвид Духовны 0:49
Художника Петра Павленского будут судить за драку с поножовщиной Вчера в 23:46
Neon/YouTube
В сети появился новый трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» Вчера в 22:52
Минюст добавил Моргенштерна, Любовь Соболь и еще пятерых людей в реестр иноагентов Вчера в 21:29
Стали известны новые названия Cosmopolitan, Esquire и Men’s Health Вчера в 21:24
Четырех координаторов «Голоса»* исключили из реестра иноагентов Вчера в 20:41
В программе трех главных российских телеканалов 9 мая не будет советских фильмов о войне Вчера в 20:26
Стагнация российско-украинских переговоров, запрет «Зеленого слоника» и другие новости дня
Вчера в 19:53 дайджест

В Голливуде обсуждают сиквел «Человека тьмы», первого фильма Сэма Рейми о супергерое

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:49

В Голливуде обсуждают сиквел первого супергеройского фильма Сэма Рейми «Человек тьмы». Об этом режиссер рассказал в интервью The Wrap.

«Universal обсуждает сиквел „Человека тьмы“. К нам даже прикрепили продюсера. Я еще не слышал эту историю и не углублялся в нее, я был очень занят другим фильмом. Но я думаю, что это круто», — сказал Рейми.

Издание отмечает, что Universal еще не объявила о каких‑либо планах на продолжение франшизы и на официальном уровне ничего об этом не говорила. О продолжении «Человека тьмы» говорили еще в 1990-х, но ему помешали скромные кассовые сборы.

«Человек тьмы» вышел в 1990 году. По сюжету доктор Пейтон Уэстлейк (Лиам Нисон) работает над новым синтетическим типом кожи и дружит с адвокаткой Джулией Хастингс (Фрэнсис МакДорманд). Когда в ее руки попадают документы, за которыми охотится мафия, она решает оставить их в лаборатории Уэстлейка. Мафиози врываются к доктору, требуя отдать то, что принадлежит им. А когда Пейтон говорит, что не знает, о чем они, те окунают его лицом в кислоту и взрывают лабораторию. Ученому удается выжить и даже с помощью своих разработок восстановить лицо, но его психика оказывается непоправима искалечена. Он становится одиноким мстителем, который решает разобраться с преступниками.

Рейми готов снять сиквел «Человека тьмы», если к роли захочет вернуться Нисон. По словам постановщика, актер в этом образе был невероятен.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Сэм Рейми
Лиам Нисон
Фрэнсис Макдорманд
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить