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В России выявили 5500 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11

За последние сутки в России выявили 5 500 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 41 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 387. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Татарстан, Волгоградская и Челябинская области, Краснодарский край, а также Воронежская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 222 219. За сутки умерли 132 человека, за весь период — 376 828. Выздоровели 8 649 человек, за все время — 17 596 716. Число госпитализаций за сутки составило 2 562.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 516,6 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,5 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,5 млн), Франция (28,8 млн), Германия (25,2 млн) и Великобритания (22,1 млн).

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