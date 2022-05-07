В России выявили 5500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5 500 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 41 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 387. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Татарстан, Волгоградская и Челябинская области, Краснодарский край, а также Воронежская и Ростовская области.