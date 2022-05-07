В России выявили 5500 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 5 500 случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 41 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 387. За ней следуют Петербург, Подмосковье, Татарстан, Волгоградская и Челябинская области, Краснодарский край, а также Воронежская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 222 219. За сутки умерли 132 человека, за весь период — 376 828. Выздоровели 8 649 человек, за все время — 17 596 716. Число госпитализаций за сутки составило 2 562.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 516,6 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (83,5 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (30,5 млн), Франция (28,8 млн), Германия (25,2 млн) и Великобритания (22,1 млн).