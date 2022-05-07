Водителям с судимостью средней тяжести могут запретить работать в такси

В России осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющим судимость за преступления средней тяжести могут запретить работать в такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Согласно документам, управлять легковым такси при перевозке пассажиров не смогут водители имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также подвергающиеся уголовному преследованию за ряд преступлений.

К ним относятся убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, «а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с Уголовным кодексом РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям».

Отмечается, что поправки вносятся в Трудовой кодекс России. В законопроекте первого чтения запрет работать водителем такси и автобусов распространялся только на лиц с неснятой или непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

Судя по поправкам ко второму чтению, теперь перечень преступлений расширяется только для таксистов. Инициатива будет рассмотрена на пленарном заседании Госдумы 17 мая.