перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Мег Райан поставит свой второй фильм — ромком «Что будет дальше». В нем сыграет Дэвид Духовны 0:49
Художника Петра Павленского будут судить за драку с поножовщиной Вчера в 23:46
Neon/YouTube
В сети появился новый трейлер триллера Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» Вчера в 22:52
Минюст добавил Моргенштерна, Любовь Соболь и еще пятерых людей в реестр иноагентов Вчера в 21:29
Стали известны новые названия Cosmopolitan, Esquire и Men’s Health Вчера в 21:24
Четырех координаторов «Голоса»* исключили из реестра иноагентов Вчера в 20:41
В программе трех главных российских телеканалов 9 мая не будет советских фильмов о войне Вчера в 20:26
Стагнация российско-украинских переговоров, запрет «Зеленого слоника» и другие новости дня
Вчера в 19:53 дайджест
Режиссер Римас Туминас покинет Театр имени Вахтангова Вчера в 19:38
«Тинькофф Банк» приостановил SWIFT-переводы в евро Вчера в 19:08
Главред Baza Никита Могутин покинул издание Вчера в 18:43
Наталья Поклонская вместе с матерями военнопленных подготовила письмо в прокуратуру Вчера в 18:02
Фото из соцсетей Егора Перегудова
Худруком Театра имени Маяковского стал Егор Перегудов Вчера в 17:59
На Илью Азара составили протокол по статье о дискредитации российской армии Вчера в 17:16
Method Man выпустил пластинку «Meth Lab Season 3: The Rehab» Вчера в 17:03
Group-IB: рейтинг нелегальных копий в рунете возглавили «Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение Луны» Вчера в 17:02
Bloomberg: Китай приказал правительственным учреждениям и госкомпаниям отказаться от иностранных ПК Вчера в 16:12
ООН и МККК эвакуировали с «Азовстали» и других районов Мариуполя около 500 человек Вчера в 16:09
Ibrahim Boran/Unsplash
Минфин: российский бюджет в апреле недополучил 133 млрд рублей нефтегазовых доходов Вчера в 16:02
Cуд заочно арестовал публициста Александра Невзорова* Вчера в 15:30

Мег Райан поставит свой второй фильм — ромком «Что будет дальше». В нем сыграет Дэвид Духовны

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:49

Американская актриса Мег Райан, известная по фильмам «Вам письмо, «Неспящие в Сиэттле» и «Когда Гарри встретил Салли», снимет свою вторую картину в качестве режтиссера. Ей станет романтическая комедия «Что будет дальше», cообщил Variety.

Райан сама исполнит в ленте главную роль, ее партнером станет Дэвид Духовны («Блудливая Калифорния», «Секретные материалы»). Актеры сыграют бывших возлюбленных, которые встречаются впервые спустя десятилетия после расставания.

Герои застревают по пути в аэропорт, застигнутые снегопадом. Каждый из них хочет вернуться домой, но в течение ночи они сближаются и возвращаются в мыслях к прошлому, а также к возможному совместному будущему.

Фильм будет основан на пьесе американского драматурга Стивена Дитца «Падающая звезда». Он разработал сценарий киноадаптации вместе с Кирком Линном, а также самой Райан. Съемки ромкома начнутся в 2022 года в арканзасском Бентонвилле.

Продюсерами «Что будет дальше» выступают лауреаты Independent Spirit Джонатан Даффи и Келли Уильямс, а также Лора Д. Смит и Кристин манн. Исполнительными продюсерами станут Керри и Блейк Элдер, а также Эндрю Карпен и Кент Сандерсон.

Ранее Райан уже выступала режиссером. В 2015 году она выпустила свою дебютную картину «Итака». В ней актриса рассказала историю мальчика Гомера, взросление которого приходится на годы Второй мировой войны.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
юмор
Шоу «Импровизация»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дэвид Духовны
Келли Уильямс
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить