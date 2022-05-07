Американская актриса Мег Райан, известная по фильмам «Вам письмо, «Неспящие в Сиэттле» и «Когда Гарри встретил Салли», снимет свою вторую картину в качестве режтиссера. Ей станет романтическая комедия «Что будет дальше», cообщил Variety.

Райан сама исполнит в ленте главную роль, ее партнером станет Дэвид Духовны («Блудливая Калифорния», «Секретные материалы»). Актеры сыграют бывших возлюбленных, которые встречаются впервые спустя десятилетия после расставания.

Герои застревают по пути в аэропорт, застигнутые снегопадом. Каждый из них хочет вернуться домой, но в течение ночи они сближаются и возвращаются в мыслях к прошлому, а также к возможному совместному будущему.

Фильм будет основан на пьесе американского драматурга Стивена Дитца «Падающая звезда». Он разработал сценарий киноадаптации вместе с Кирком Линном, а также самой Райан. Съемки ромкома начнутся в 2022 года в арканзасском Бентонвилле.

Продюсерами «Что будет дальше» выступают лауреаты Independent Spirit Джонатан Даффи и Келли Уильямс, а также Лора Д. Смит и Кристин манн. Исполнительными продюсерами станут Керри и Блейк Элдер, а также Эндрю Карпен и Кент Сандерсон.

Ранее Райан уже выступала режиссером. В 2015 году она выпустила свою дебютную картину «Итака». В ней актриса рассказала историю мальчика Гомера, взросление которого приходится на годы Второй мировой войны.