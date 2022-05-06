Художника Петра Павленского будут судить за драку с поножовщиной

Российского художника-акциониста Петра Павленского будут судить во Франции за драку с поножовщиной. Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

По информации следствия, Павленский вместе с подругой Александрой де Таддео находился на новогодней вечеринке в Париже 1 января 2020 года. На ней художник поссорился с несколькими людьми.

У гостей вечеринки завязалась драка, в ходе которой Павленский ударил одного мужчину кулаком, а затем пырнул еще двух людей кухонным ножом. По словам очевидцев, художник таким образом доказывал, что может себя защитить.

В результате инцидента один человек был ранен в ногу, а другой — в лицо. Кроме того, женщина получила травму — какую именно, СМИ не уточняет. Самого Павленского ударили бутылкой по голове, после чего он покинул вечеринку.

Оставшиеся гости вызвали полицию. Правоохранители обнаружили на месте происшествия пятна крови на полу и на осколке бутылки.

Ранее Павленский уже находился под следствием по обвинению во вторжении в частную жизнь и несанкционированное распространение изображений сексуального характера. Художник выложил в сеть личную переписку и интимные фото кандидата в мэры Парижа Бенджамена Гриво.

Кроме того, в Москве Павленскому также грозило уголовное преследование. На него было возбуждено дело из‑за избиения актера «Театра.doc» Василия Березина. Из‑за этого художник уехал во Францию, где получил в 2017 году политическое убежище.