Стали известны новые названия Cosmopolitan, Esquire и Men’s Health

Холдинг Independent Media зарегистрировал новые издания, под брендами которых начнут выходить журналы, ранее известные как Cosmopolitan, Esquire, Men’s Health и «Домашний очаг». Об этом сообщила «Собака.ru».

Согласно данным реестра Роскомнадзора, команда Cosmopolitan будет издавать журнал Cosmagazine, редакция Esquire — работать над изданием «Правила жизни». Men’s Health продолжит свою жизнь на российском рынке под названием Men Today, а «Домашний очаг» станет «Новым очагом».

Все СМИ зарегистрированы в качестве печатных, что указывает на то, что выпуск журналов продолжится. О переименовании других брендов холдинга пока не сообщается.

Ранее гендиректор Independent Media Наталья Веснина рассказала, что медиахолдинг продолжит выпускать пять изданий. Помимо уже названных, новое название также получит Harper’s Bazaar.

По словам Весниной, редакции изданий останутся в том же составе, технологическая платформа сохранится. Печатные версии журналов продолжат выходить, если будет решена проблема дефицита мелованной бумаги и компонентов для печати.