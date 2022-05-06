Четырех координаторов «Голоса»* исключили из реестра иноагентов

Четырех человек исключили из реестра СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Об этом пишет РБК.

Все четверо — Александр Лютов, Владимир Жилкин, Александр Грезев и Илья Пигалкин — координаторы движения «Голос»* из четырех регионов: Мордовия, Тамбовская, Свердловская и Ивановская области.

«Данное решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти», — сообщили в ведомстве.

Грезев отметил, что его убрали из реестра после обращений его коллег в январе — феврале, поскольку никакого финансирования из‑за рубежа «не было больше года».

«Мы воспользовались этим правом. Минюст ждал максимум — три месяца — и принял такое решение. Сообщения я маркировал, теперь не придется, наверное, это самый радостный момент. Отношусь к этому положительно, но не обольщаюсь», — добавил он.

Неделю назад Минюст впервые исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов — Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину, которые тоже члены «Голоса». В последний раз реестр СМИ — иностранных агентов пополнялся 22 апреля: туда попали восемь человек, включая главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста Александра Невзорова.

*«Голос» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента.