Стагнация российско-украинских переговоров, запрет «Зеленого слоника» и другие новости дня

В российском МИДе заявили, что переговоры с Киевом находятся в состоянии стагнации. Там отметили, что Россия не будет применять ядерное оружие на Украине, поскольку это не входит в задачи «военной операции».

О российской «спецоперации» на Украине заранее знал «весьма и весьма ограниченный круг лиц», сказал Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, информация о ней не могла широко распространяться накануне начала, поскольку сама суть этого не предполагает.

ООН и Красный Крест эвакуировали с «Азовстали», из Мариуполя и прилегающих территорий уже около 500 человек. Генсек ООН выразил надежду, что координация с Москвой и Киевом увеличит число гуманитарных пауз для безопасного прохода гражданских лиц.

Наталья Поклонская вместе с матерями военнопленных подготовила письмо в прокуратуру. Некоторые женщины сказали, что их сыновья-срочники до сих пор не вернулись с Украины.

Россиянку Софью Сапегу приговорили в Беларуси к шести годам лишения свободы. Девушку судили по семи статьям, включая разжигание социальной розни и незаконные действия в отношении персональной информации.

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом). Он объявлен в международный розыск.

На журналиста Илью Азара составили протокол по статье о дискредитации российской армии. Из‑за поста в соцсети ему грозит до 100 тыс. рублей штрафа.

Суд в Петербурге запретил в РФ фильм «Зеленый слоник». По мнению суда, картина наносит вред психике несовершеннолетних, провоцирует «навязчивые воспоминания-переживания» и «оказывает дезорганизующее действие на поведение человека».

Главный редактор Baza Никита Могутин покинул издание. Он заявил, что не может работать в условиях, «которые сложились в России для журналистов».

Google запретил разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Изменения не коснутся бесплатных программ.

Сотрудники завода Nespresso в Швейцарии нашли кокаин в мешках для кофейных зерен. Всего 500 килограммов порошка общей стоимостью более 50 млн швейцарских франков.

Group-IB составила рейтинг фильмов по числу нелегальных копий в рунете. Его возглавили «Бэтмен», «Смерть на Ниле» и «Падение Луны».

Подборка свежих релизов: Arcade Fire выпустили первый за пять лет альбом «We», Warpaint (после еще более длительного молчания) — пластинку «Radiate Like This», а Method Man поделился третей частью компиляций с молодыми нью-йоркскими рэперами.