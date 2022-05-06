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Режиссер Римас Туминас покинет Театр имени Вахтангова

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:38

Режиссер Римас Туминас покинет Театр имени Евгения Вахтангова, художественным руководителем которого он являлся с 2007 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

По словам представителей театра, Туминас прекратит свою деятельность с 6 мая. В течение двух месяцев режиссер уже находился в отпуске за свой счет. Он был связан с состоянием здоровья театрального деятеля.

«Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, с 1 марта по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве», — сказали в пресс-службе театра.

В данный момент театр работает под руководством директора Кирилла Крока. Учреждение продолжает действовать в обычном режиме. По словам сотрудников, все творческие и художественные проекты текущего сезона будут реализованы.

«В ближайшие дни главный режиссер театра Юрий Бутусов приступит к репетициям нового спектакля. 7 мая художественный совет театра примет решение о пополнении труппы выпускниками Театрального института им. Б.В.Щукина. До конца сезона вахтанговцы побывают на гастролях в Архангельске, Казани, Нижнем Тагиле и Красноярске», — добавили в театре.

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