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«Тинькофф Банк» приостановил SWIFT-переводы в евро

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:08

«Тинькофф Банк» приостановил SWIFT-переводы в евро на неопределенный срок. Это произошло из‑за увеличения сроков осуществления таких переводов. Об этом сообщил ТАСС.

В банке эту меру назвали временной и порекомендовали пока делать SWIFT-переводы в других валютах — они по-прежнему проводятся кредитной компанией. Ранее СМИ сообщали о задержках в SWIFT-переводах.

В конце апреля клиенты начали жаловаться на растущее число отказов по денежным переводам из России за рубеж. Эксперты «РБК» объяснили это тогда ручной проверкой российских отправителей в иностранных банках.

Сроки переводов увеличились с одного-двух дней до пяти-десяти. В некоторых случаях клиентам приходится ждать окончания проверки в течение недель. Ранее таких проблем у российских клиентов не возникало.

Сотрудники некоторых банков рекомендовали разбивать крупные переводы на несколько частей. Эта мера, как предполагается, увеличит шансы, что хотя бы часть денег достигнет адресатов.

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