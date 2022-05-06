Главред Baza Никита Могутин покинул издание

Один из основателей и главный редактор Baza Никита Могутин покинул издание. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Это было очень непростое решение» — так все говорят в подобных ситуациях. Это было и правда чертовски сложное решение, которое, тем не менее, назрело уже давно. Гораздо раньше, чем это проклятое 24 февраля», — написал он.

Могутин отметил, что, с одной стороны, давно хотел уйти из проекта, поскольку не мог уделять ему достаточно внимания, с другой — вновь загорелся, когда встал вопрос освещения военной темы.

«Но новые законы и ограничения для журналистов быстро показали мне допустимые пределы освещения темы. И я понял, что в условиях, которые сложились в России для журналистов сейчас, я просто не смогу работать», — пояснил он.

Экс-главред Baza сказал, что пока не определился, чем будет заниматься далее. Сейчас он в поисках — любит свою профессию, хочет развиваться в ней, запускать новые проекты и приносить пользу.

Могутин основал Baza в 2019 году вместе с Анатолием Сулеймановым, Раулем Смыром и Александром Потаповым. С первых дней он был главным редактором изданий. До этого Могутин руководил изданием Mash, а также был заместителем главреда Life.