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Наталья Поклонская вместе с матерями военнопленных подготовила письмо в прокуратуру

Семён Гудошников
Сегодня в 18:02

Замруководителя Россотрудничества, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила письмо в прокуратуру с обращениями матерей российских военнопленных. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

«Сегодня встретилась с мамами военнопленных солдат и офицеров нашей армии. Много слез, горя и надежда об одном: хоть бы сын был жив и вернулся домой», — написала Поклонская.

Она отметила, что на встрече были женщины, чьи сыновья проходили срочную службу и были направлены на Украину вопреки приказу Владимира Путина. И до сих пор оттуда не вернулись. Некоторые матери опасаются повторной отправки сыновей-срочников в зону проведения «спецоперации», добавила Поклонская.

Подготовленное в прокуратуру обращение касается этих вопросов.

В середине апреля Поклонская выступила против ударов «Искандерами» по Киеву, о которых писал вице-премьер Крыма. Также замглавы Россотрудничества назвала букву Z символом трагедии и горя.

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