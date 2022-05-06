ООН и МККК эвакуировали с «Азовстали» и других районов Мариуполя около 500 человек

В ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста две автоколонны смогли эвакуировать 500 человек с завода «Азовсталь», из Мариуполя и прилегающих территорий. Об этом сообщил в твиттере генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он выразил надежду, что продолжение координации с Москвой и Киевом приведет к увеличению числа гуманитарных пауз для обеспечения безопасного прохода гражданских лиц.

Сколько человек удалось вывезти именно с «Азовстали», не уточняется. Также неизвестно, сколько гражданских может оставаться на заводе.

3 мая ООН сообщила о первой эвакуации с «Азовстали». Тогда с территории промзоны и других районов Мариуполя удалось вывезти 101 гражданского. Координатор ООН отмечала, что встревожена возможным нахождением на «Азовстали» большого числа мирных граждан.

Владимир Путин согласился на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирных граждан с «Азовстали» после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве 26 апреля. Тогда же генеральный секретарь заявил, что ООН готова стать гарантом при эвакуации людей из Мариуполя.