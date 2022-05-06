Минфин: российский бюджет в апреле недополучил 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России оказались меньше ожидаемых на 133,1 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на российское Министерство финансов.

Согласно прогнозам, составленным в марте, нефтегазовые доходы страны должны были составить 798,4 млрд рублей. Ожидания на май почти в два раза ниже — 414 млрд.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2022 года в размере 414 млрд рублей», — заявили в ведомстве.

В Минфине отметили, что сейчас совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд рублей.

Также в сообщении Минфина указывается, что «военная спецоперация» и санкции пока не оказали видимого влияния на исполнение федерального бюджета: по итогам января — марта он закрыт с профицитом в 1,15 трлн рублей. В марте, по данным министерства, доходы превысили расходы на 614 млрд рублей.

На фоне спецоперации ряд стран заявил о планах ввести эмбарго на импорт российских нефти и газа. В их числе Нидерланды, Австрия, Венгрия и Словакия, а также Германия. Все страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) уже прекратили поставки природного газа из России.