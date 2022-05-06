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Минфин: российский бюджет в апреле недополучил 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

Виктория Шанина
Сегодня в 16:02

Дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета России оказались меньше ожидаемых на 133,1 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на российское Министерство финансов.

Согласно прогнозам, составленным в марте, нефтегазовые доходы страны должны были составить 798,4 млрд рублей. Ожидания на май почти в два раза ниже — 414 млрд.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2022 года в размере 414 млрд рублей», — заявили в ведомстве.

В Минфине отметили, что сейчас совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 280,9 млрд рублей.

Также в сообщении Минфина указывается, что «военная спецоперация» и санкции пока не оказали видимого влияния на исполнение федерального бюджета: по итогам января — марта он закрыт с профицитом в 1,15 трлн рублей. В марте, по данным министерства, доходы превысили расходы на 614 млрд рублей.

На фоне спецоперации ряд стран заявил о планах ввести эмбарго на импорт российских нефти и газа. В их числе Нидерланды, Австрия, Венгрия и Словакия, а также Германия. Все страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) уже прекратили поставки природного газа из России.

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