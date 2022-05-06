Bloomberg: Китай приказал правительственным учреждениям и госкомпаниям отказаться от иностранных ПК

Китайскому правительству и госкорпорациям приказано прекратить использование иностранных компьютеров и заменить их на местные аналоги с местным ПО, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Так, по оценке неназванного собеседника агентства, должны быть заменены по меньшей мере 50 миллионов устройств в одном только правительственном аппарате. Инициатива запущена с целью снижения зависимости от США и других геополитических соперников.

Массовая замена компьютеров показывает сильную обеспокоенность Китая информационной безопасностью, отмечает агентство. При этом китайские власти начали больше доверять местным компаниям, выпускающим компьютеры, серверы, облачные решения и другое программное обеспечение.

Решение о замене компьютеров — часть политики отказа от импорта технологий, которую Китай реализует на протяжении последних десяти лет, указывает Bloomberg. В дальнейшем инициатива коснется правительств в регионах.

Агентство добавляет, что китайские Lenovo, Huawei and Inspur — среди лидеров на мировом рынке ноутбуков. При этом новое ограничение способно снизить продажи устройств американских корпораций HP и Dell, отмечает издание.