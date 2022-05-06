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Лолита Милявская с иронией предложила «национализировать» ее дом в ответ на критику

Семён Гудошников
Сегодня в 15:06

Певица Лолита Милявская в ответ на предложение ряда пользователей национализировать имущество артистов сказала с иронией, что решила сдать имущество добровольно. Видео с ответом она опубликовала в инстаграме*.

«Поскольку я сама родом с Украины, я помню эту пословицу „Хто всрався? Невiстка“. То есть кто виноват во всем? Ну конечно же, артисты. Поэтому я решила не дожидаться национализации, а сдать имущество добровольно», — заявила Милявская.

Она отметила, что у нее на участке есть русские березки, а в доме — туалет и ершик. «Ершик оставляю национализаторам», — отметила она.

«Когда натыкаешься на „комментаторов“, которые орут, что надо национализировать имущество артистов (я сейчас только про этот сегмент), потому что „они заработали его на зрителе страны, а тратят как хотят“, то хочется поставить акцент на слове „заработали“», — говорится в описании к видео.

РБК отмечает, что в день начала российской «военной операции» на Украине Милявская опубликовала ролик, в котором сказала, что ее семья находится в бомбоубежище в Киеве. Певица призвала решить конфликт дипломатическим путем, открыть гуманитарные коридоры и выступила за мир. 15 апреля она провела концерт в московском Crocus City Hall, за что подверглась критике как украинцев, так и россиян.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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