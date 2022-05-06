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Google Play запретил разработчикам загружать и обновлять платные приложения в России

Денис Ламехов
Сегодня в 14:32

Американская компания Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. Сообщение появилось в официальном блоге сервиса.

Уже оплаченные подписки будут действительны до конца указанного в приложении периода, а затем будут отменены. Разработчикам, чьи приложения предоставляют «критически необходимые услуги», Google рекомендует сделать приложение полностью бесплатным.

Изменения не коснутся бесплатных приложений и их обновлений. Топ-список платных приложений в российском Google Play будет выключен. Все ограничения вступают в силу начиная с сегодня, 6 мая.

10 марта Google ограничил работу Google Play в России. Пользователям оказались доступны только бесплатные приложения, однако разработчики в России могли загружать и те, что предполагают оплату или подписку.

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