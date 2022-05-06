Суд запретил фильм «Зеленый слоник», сочтя, что он провоцирует навязчивые воспоминания-переживания

Октябрьский районный суд Петербурга запретил распространение в РФ андеграундного треш-фильма «Зеленый слоник». Об этом говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

В материалах дела содержатся несколько ссылок на «Зеленого слоника», по которым фильм можно посмотреть без ограничения по возрасту. Суд признал, что распространение такой информации в России запрещено.

По мнению суда, «Зеленый слоник» содержит «информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику». В картине также усмотрели сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство.

«Специалисты сделали вывод о том, что шокирующий сюжет и видеоряд провоцируют навязчивые воспоминания-переживания. Длительное аффективное состояние, сохраняющееся и после воздействия таких информационных материалов, оказывает дезорганизующее действие на поведение человека», — отмечают в суде.

Исполнитель роли «Поехавшего» в фильме Сергей Пахомов не согласился с причиной запрета картины. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что темы, которые поднимаются в сюжете, крайне важны для подрастающего поколения.

«Это фильм — стихия. Стихии отказали, запретили стихию — запретили небо, запретили траву, запретили сон, запретили просто детей, можно сказать. Этот фильм очень важен для детей, потому что он говорит о том, насколько страшно будущее. Есть просто некая фиксация на общих таких составляющих: такие, как кал, такие, как моча, такие, как боль, такие, как радость. Фильм, конечно, об этом. Это абсолютно детские симптомы», — отметил он.

Кроме того, под запрет в РФ попали картины «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом». По мнению суда, просмотр их также может причинить вред психическому здоровью несовершеннолетних и увеличить риск суицидального поведения.

Накануне петербургский суд признал незаконным клип Инстасамки и CMH «АУЕ», усмотрев в нем пропаганду неформального молодежного криминализованного движения, философию «воров в законе» и тюремные «понятия».