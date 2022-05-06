Приложения НТВ удалят из App Store во всех странах, кроме России

Приложения НТВ удалят из App Store во всех странах мира, за исключением России, сообщает телеканал, не называя источник.

Согласно заявлению НТВ, решение об удалении мотивировано тем, что каналы «содержат контент, причиняющий вред отдельным людям или группам лиц».

Речь идет о приложениях НТВ, «Сегодня» и «25 лет НТВ». Установленные ранее версии продолжат работать.

2 марта Google заблокировал ютьюб-каналы НТВ в более чем 70 странах. Днем ранее Google заблокировал ютьюб-каналы RT и информагентства Sputnik из‑за «специальной военной операции». Apple удалил приложения RT и Sputnik из App Store.