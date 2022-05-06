Песков: о «спецоперации» на Украине заранее знал «весьма и весьма ограниченный круг лиц»

О российской «спецоперации» на Украине заранее знал «весьма и весьма ограниченный круг лиц». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, информация о «военной операции» не могла широко распространяться накануне начала, поскольку сама суть этого не предполагает. «Это абсолютно нормальная практика», — считает он.

Так представитель Кремля прокомментировал публикации о том, что ближайшее окружение президента Путина не располагало точной информацией о начале военных действий.

Информацию о том, что президент РФ извинился за слова Лаврова о евреях-антисемитах, Песков не стал комментировать. Он сказал, что разговор между Путиным и премьером Израиля Беннетом был очень важный, но к тому, что Кремль рассказал в письменном сообщении по его итогам, пока нечего добавить.

Россия продолжает вести доверительный и дружественный диалог с Израилем, добавил Песков.

Представитель Кремля также считает, что для территориальной целостности Украины существует опасность со стороны Польши. «То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы — она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты», — заявил он.

Комментируя слова Александра Лукашенко о том, что «спецоперация» затянулась, Песков сказал «операция идет по плану».