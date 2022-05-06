МИД РФ заявил о стагнации переговоров с Киевом. И пообещал не применять ядерное оружие на Украине

Мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил на брифинге замдиректора Департамента информации и печати российского МИДа Алексей Зайцев.

По его словам, страны НАТО, выступая за скорейшее прекращение боевых действий, делают все, чтобы этого не допустить. «Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на 3,8 млрд долларов», — отметил Зайцев.

Он считает, что это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения. По мнению представителя МИДа, заявления украинских политиков о нежелании вести переговоры лишь подтверждают важность «демилитаризации и денацификации Украины».

Зайцев также отметил, что применение Россией ядерного оружия на Украине невозможно, поскольку это не соответствует задачам «спецоперации». Сценарии возможного применения подобного оружия прописаны в российских доктринальных документах, отметил он.

По словам представителя министерства, от Запада и Украины можно ожидать каких угодно провокаций, и России приходится быть готовой к любому развитию событий. Однако страна «твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана».