За сутки российскую границу в Ростовской области пересекли более 13,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР

Более 13,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу России через пропускные пункты в Ростовской области за последние сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по региону.

Жители Донбасса и Украины начали массово приезжать в Россию в феврале. 22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. 24 февраля Путин объявил о начале «военной спецоперации» на территории Украины.

В конце апреля РИА «Новости» сообщило, что с момента обострения на Донбассе в Россию прибыли более 915 тыс. беженцев. Из них 169 тыс. — дети.

По данным ООН, с Украины с начала «военной операции» уехали около 5 млн человек. Большинство из них направились в Польшу, Румынию, Россию, Венгрию, Словакию и Беларусь.