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Warpaint опубликовали первый с 2016 года альбом «Radiate Like This»

Денис Ламехов
Сегодня в 12:11

Американская инди-группа Warpaint выложила на стриминговые площадки свою четвертую пластинку «Radiate Like This». Послушать ее можно здесь.

В альбом вошли 10 песен, включая опубликованную в январе «Champion». За продакшен «Radiate Like This» отвечал Сэм Петтс-Дэвис, работающий с коллективом уже долгое время, а также трудившийся вместе с Томом Йорком над саундтреком к «Суспирии».

Запись альбома стартовала в начале 2020 года. С приходом пандемии участницы группы начали записывать партии для «Radiate Like This» удаленно, в домашних студиях: вокалистки и гитаристки Эмили Кокал и Тереза Уэйман, а также басистка Дженни Ли Линдберг живут в разных точках Соединенных Штатов, барабанщица Стелла Мозгава — в Австралии.

Предыдущий полноформатник Warpaint «Heads Up» вышел в 2016 году. «Афиша Daily» включила его в список лучших рок-альбомов 2010-х. «Главные действующие лица нового женского рока поют о любви и прочих бедах с позиции девушки. Там все: и быт, и слезы, и ненависть, и тоска обыденности», — писал тогда музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.

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