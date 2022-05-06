Warpaint опубликовали первый с 2016 года альбом «Radiate Like This»

В альбом вошли 10 песен, включая опубликованную в январе «Champion» . За продакшен «Radiate Like This» отвечал Сэм Петтс-Дэвис, работающий с коллективом уже долгое время, а также трудившийся вместе с Томом Йорком над саундтреком к «Суспирии».

Американская инди-группа Warpaint выложила на стриминговые площадки свою четвертую пластинку «Radiate Like This». Послушать ее можно здесь .

Запись альбома стартовала в начале 2020 года. С приходом пандемии участницы группы начали записывать партии для «Radiate Like This» удаленно, в домашних студиях: вокалистки и гитаристки Эмили Кокал и Тереза Уэйман, а также басистка Дженни Ли Линдберг живут в разных точках Соединенных Штатов, барабанщица Стелла Мозгава — в Австралии.

Предыдущий полноформатник Warpaint «Heads Up» вышел в 2016 году. «Афиша Daily» включила его в список лучших рок-альбомов 2010-х. «Главные действующие лица нового женского рока поют о любви и прочих бедах с позиции девушки. Там все: и быт, и слезы, и ненависть, и тоска обыденности», — писал тогда музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.